'Plan Boogplein Winsum is nog steeds levensvatbaar'

Net als veel anderen had hij graag gezien dat er eindelijk gebouwd wordt op het Boogplein in Winsum. Toch denkt Henk Sok, de voorzitter van de Ondernemersvereniging Winsum, dat het uiteindelijk goed komt.

Na het afhaken van de Jumbo-supermarkt pleit Sok voor het aantrekken van enkele kleine ondernemers in plaats van te blijven zoeken naar één grote.In tegenstelling tot anderen denkt Sok dat het plan om winkels en woningen op de lege 'vlakte' in het centrum van Winsum te bouwen, nog steeds levensvatbaar is. 'Dat het nu is mislukt, ligt niet alleen aan de politiek, maar ook aan de ondernemers. Die hebben zich lang heel rustig gehouden. Maar de laatste twee jaar is het proces goed op gang gekomen. Dus ik blijf optimistisch.'Sok wijst erop dat het uitgangspunt is dat het plan voor het Boogplein zichzelf bedruipt. Op het Boogplein moeten namelijk ook woningen komen en de verkoop van die huizen levert geld op. 'De gemeente moet wat aan de infrastructuur doen, maar verder kost het de politiek geen geld', aldus Sok.Maar de herinrichting van het winkelgebied van Winsum behelst meer dan alleen het Boogplein. 'Daarvoor ligt nog steeds geld op de plank. Eén miljoen euro is bedoeld voor de infrastructuur en nog eens een miljoen is voor de verplaatsing van winkels. Het woord is aan de gemeenteraad, maar ik ga er vanuit dat de raad woord houdt. Zo niet, dan hebben we een probleem'.