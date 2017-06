FC Groningen begint nieuwe competitie met Derby van het Noorden

FC Groningen neemt het in de eerste speelronde van de nieuwe competitie op tegen SC Heerenveen. De Derby van het Noorden staat gepland voor zondag 13 augustus in het Noordlease Stadion.

Dat staat in de conceptkalender ( pdf ) van de KNVB.Een week na het noordelijke treffen reist FC Groningen naar Amsterdam voor een duel tegen Ajax. Ook in de laatste wedstrijd van seizoen 2017/2018 wacht een topclub. Op zondag 6 mei speelt FC Groningen namelijk uit tegen PSV.De conceptkalender moet nog worden goedgekeurd door gemeenten en clubs. Hierdoor kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht.Het nieuwe seizoen in de Eredivisie begint één week later dan gebruikelijk. 'Dat betekent dat er een langere zomervakantie is voor supporters', meldt de voetbalbond. 'Dit was een wens vanuit de clubs om ervoor te zorgen dat supporters de seizoensopening van hun team niet hoeven te missen.'