'Oorzaak bergklimongeval blijft waarschijnlijk onduidelijk'

'Een uiterst ongelukkig en noodlottig ongeval.' Zo beschrijft leider Delfino Viglione van de Italiaanse reddingsbrigade het ongeluk waarbij vaatchirurg Jan Cees Breek van het Martini Ziekenhuis in Groningen en zijn zoon Boris om het leven zijn gekomen.

Breek (57) en zijn zoon Boris (20) waren met een Italiaanse gids op de Becca di Monciair in de Italiaanse Alpen, ten noordwesten van Turijn. Dat ligt in het bekende wintersportgebied Valle d'Aosta. Afgelopen vrijdag zijn ze tijdens een afdaling omgekomen.Correspondent Mustafa Marghadi in Italië: 'Het is een val die bijna niet uit te leggen is. De drie zijn uitgegleden op niet zo'n heel ingewikkelde plek. Waarschijnlijk is de minst ervaren klimmer uitgegleden en heeft hij de anderen meegenomen. Soms worden op de meest makkelijke plekken banale fouten gemaakt. Juist omdat je daar even niet oplet.' Volgens Marghadi is het uitgesloten dat de drie zijn overvallen door een lawine.De lichamen van Breek en zijn zoon zijn met een helikopter naar een dorpje vervoerd. Het is nog onduidelijk wanneer ze terugkomen naar Nederland.