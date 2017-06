Leekster veroordeeld voor inbraak in speelgoedwinkel

Een 39-jarige man uit Leek is voor een inbraak in een speelgoedwinkel in Zuidlaren veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.

Bloed

De Leekster ging ervandoor met de inhoud van de kassa: 250 euro. Hij vernielde een ruit om binnen te komen. Daardoor bleef bloed van hem achter en dat leverde een match op in de databank.



Schadevergoeding

Naast de werkstraf heeft de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van een mand gekregen. Hij moet zich laten behandelen aan zijn drugsprobleem en de gedupeerde winkelier krijgt een schadevergoeding van ruim 1300 euro.

Door: RTV Noord