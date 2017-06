Kunstexpert verrast synagoge tijdens veiling met een schilderij

(Foto: Synagoge Groningen)

Kunstexpert Richard ter Borg heeft tijdens een veiling, tot verrassing van het publiek, een schilderij geschonken aan de synagoge aan de Folkingestraat in Groningen.

Dijkstra

Het gaat om een werk van de Groningse kunstenaar Herman Dijkstra. Op het schilderij staat een joodse jongeman met een opvallend wit keppeltje. Hij is in gedachten verzonken. Vermoedelijk heeft Dijkstra het werk eind jaren vijftig geschilderd.



Waarde?

Herman Dijkstra werd in 1904 in Groningen geboren. Hij volgde teken- en schilderlessen aan de Academie Minerva. Bekend werd hij vooral door zijn landschapsschilderijen. Na vele omzwervingen en allerlei beroepen, stierf hij in 1976 in Leiderdorp.



Hoeveel het schilderij van de joodse jongen waard is, is niet duidelijk.



Bekend van tv

Kunstexpert Richard ter Borg is eigenaar van de gelijknamige kunstgalerie in de Folkingestraat en bekend van onder meer de televisieprogramma's Kunstschatten en Tussen Kunst en Kitsch.

Door: RTV Noord Correctie melden