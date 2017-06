Doorstart na verwoestende brand: 'Dan komt je vechtershart boven'

Drie dagen na de verwoestende brand in Hoogezand kan meubelmaker Patrick de Geus weer vooruitkijken. Hij maakt dinsdag een doorstart.

Zaterdagavond zag hij hoe zijn meubelbedrijf, samen met de Welkoop, in vlammen opging. Totaal ontdaan stond hij zondag bij de smeulende resten. Maar nu, dinsdagochtend, kan hij weer aan de slag, aan de Rouaanstraat in de stad.'Zondagmiddag kreeg ik een telefoontje van een bevriende meubelmaker. Hij had nog een ruimte van 250 vierkante meter over die ik kon gebruiken. Ik was zeer geëmotioneerd toen ik het hoorde', vertelt De Geus.Hij zette alles op alles om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. 'Pas als zoiets je overkomt, weet je hoe je reageert. Het is dan vechten of vluchten. En het werd vechten.'De Geus noemt de brand een traumatische gebeurtenis. 'Je staat er bij en kijkt ernaar. Alles draait zich als een soort film voor je af.'Het besef dat alles weg was, kwam eigenlijk pas later. 'Ik werd gisteren (maandag red.) wakker, en was nog een beetje slaapdronken. Ik had echt het idee, ik ga zo naar mijn werk. En dan ineens besef je dat alles daar weg is.'Zijn meubelbedrijf Teakea draait nu weer, maar er lagen ook veel persoonlijke spullen van De Geus en zijn vriendin in het afgebrande pand. 'We zitten in een verhuizing en voor de foto's moesten alle persoonlijke spullen uit beeld. Dus dat hadden we allemaal in de loods neergelegd.'De vele foto's en andere persoonlijke spullen ging dus ook verloren. 'Maar we hebben niet het gevoel dat alles verloren is, dan komt het vechtershart toch weer boven', besluit De Geus.