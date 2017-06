'Politieloos platteland is luilekkerland voor criminelen'

(Foto: Henk de Haan / Twitter)

De twaalf commissarissen van de Koning zijn bezorgd over de inzet van politie op het platteland. Dat staat in een evaluatie over de vorming van de Nationale Politie van halverwege mei, dat via het Algemeen Dagblad naar buiten is gekomen.

'Luilekkerland voor criminelen'

Het platteland is een 'luilekkerland voor criminelen', waar agenten niet of nauwelijks komen. Als zij hun neus al laten zien, duurt het vaak lang voor ze ter plaatse zijn.



In deze snoeiharde bewoordingen fileren twaalf commissarissen van de Koning, waaronder René Paas van Groningen, in een rapport de prioriteiten van de nationale politie, die in 2013 werd gevormd.



'Politieloos platteland'

Terwijl de politie haar blik richt op steden in de Randstad, heeft de rest van Nederland het nakijken. Zo ontstaat het 'politieloze platteland', waar blauw op straat ontbreekt, net als voldoende recherchecapaciteit en een functionerende waterpolitie. Criminelen kunnen zo vrijwel ongestoord hun gang gaan.





'Als je als crimineel carrière wil maken, doe je er verstandig aan naar landelijke gebieden te gaan, daar is nauwelijks politie', schrijven de commissarissen.



