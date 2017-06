Winschoten is klaar voor komst Koningin Máxima

Het weer is goed, alles is voor elkaar. Burgemeester Pieter Smit van Oldambt heeft zijn zenuwen onder controle voor het bezoek dinsdagmiddag van Koningin Máxima.

Het is voor Smit de vierde keer dat hij de Koningin mag ontvangen. Of ze hem intussen zal herkennen? 'Geen idee. Ik vind het vooral heel leuk dat ze naar Winschoten komt.'Maar dat ze elkaar vaker hebben gezien, is geen reden om te gaan tutoyeren, waarschuwt Smit. 'We houden ons gewoon aan het protocol en zeggen netjes 'u'.'Máxima zal in Winschoten een nieuwe roos gaan dopen in het Rosarium. In het kader van het 50-jarig bestaan van het Rosarium wordt een rozensymposium gehouden en een nieuwe roos gepresenteerd.Welke naam de roos krijgt, wordt pas na de doop bekendgemaakt.Smit verwacht niet alleen veel inwoners uit zijn eigen gemeente bij het Rosarium. Hij denkt dat ook vanuit Duitsland veel bezoekers een kijkje komen nemen. 'Het koningshuis is erg populair bij onze buren.'De ondernemers in Winschoten pakken ook flink uit en versieren het centrum. 'Dat geeft wel aan hoe dit bezoek hier leeft', aldus Smit.