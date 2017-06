Neerslagtekort nadert recordjaar 1976

Te weinig regen. Niet iets waar 'wij' direct rouwig om zijn, maar bijvoorbeeld boeren merken dit wel degelijk. Voor de waterschappen betekent het werk aan de winkel.

Het neerslagtekort is vrijwel vergelijkbaar met 1976, wat een recordjaar was.Daarom is waterschap Hunze en Aa's eind april al begonnen met het oppompen van water uit het IJsselmeer. Via Friesland komt dat bij de Groningse landerijen, kanalen en sloten terecht.'Het gaat momenteel om zo'n tien kuub (10.000 liter, red.) per seconde. dat is redelijk veel, maar niet uitzonderlijk', vertelt hydroloog Ronald Leraar van het waterschap.Afgelopen week viel er een klein beetje regen, zo'n 25 milimeter. 'Dat heeft de druk wel een beetje van de ketel gehaald voor de boeren', concludeert Leraar.Maar voor de komende weken worden nog geen enorme regenbuien voorspeld. 'Op dit moment voorzien we nog geen problemen. We verwachten wel dat boeren weer zullen moeten gaan beregenen.'