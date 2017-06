Beterweters Sport: Wat zijn dé evenementen deze sportzomer?

Met de finale van het tennistoernooi van Roland Garros is de sportzomer echt begonnen. De komende maanden staan er weer mooie evenementen op het programma. Met onder meer de Tour de France, de TT en het WK Atletiek hoeven we ons niet te vervelen. Waar kijken de scribenten van deze rubriek naar uit?

Er komt een mooie sportzomer aan! Zelf probeer ik, waar mogelijk, zeker naar de Tour de France te kijken. Dit jaar is mijn vakantie nog niet begonnen dus zal het alleen in de avonduren zijn. Voor een sportzomer met Olympische Spelen maak ik tijd vrij gedurende het werk. Nu niet.Ik verwacht dat deze zomer nieuwe mensen van zich laten horen, in alle takken van sport. Ik ga genieten als de underdog zijn slag gaat slaan. Tijd voor een nieuw tijdperk, ook in de atletiek. Grote namen, o.a. Usain Bolt, verdwijnen en we moeten ons gaan storten op de ‘nieuwe’ grootheden. Grootheden worden deze zomer geboren.Al sinds mijn nog prille jeugdjaren kijk ik 's zomers vooral uit naar de Tour de France, voor mij - het zal u niet verbazen - het mooiste sportevenement ter wereld. Sport met alles erop en eraan: inzicht, doorzettingsvermogen, tragiek, heroïek, dramatiek, maar ook list en bedrog. Wielrennen als de ultieme metafoor van het leven. Dit keer verwacht ik, gelet op het seizoen tot nu toe, een spannende Tour. Gelijk de Giro dit jaar was. Een huizenhoge favoriet zie ik niet.Regionaal zet ik de TT van Assen op 1. Ook al sinds jaar en dag. Het is verbazingwekkend knap dat de Mannen van Assen in de loop der jaren hun circuit hebben uitgebouwd tot de Kathedraal van de mondiale motorsport. Dat getuigt van visie en ambitie, iets wat ik in Groningen veelal mis.Een tussenjaar blijft behelpen zonder EK, WK en Olympische Spelen, maar de Tour de France is altijd een hoogtepunt. De romantiek van weleer is er niet meer. Oortjes en wattage zijn in combinatie met doping nu dagelijkse kost. De Mart met zijn schaamteloze zelfbevlekking aan de riante avondtafel is ook niet meer.Om heel eerlijk te zijn: het volgen van de etappe van acquit met constant wauwelende sprekers is niet te doen en toch ga ik kijken. Elke dag weer. Hopen op een ontketende Mollema. Het zou wat zijn als eindelijk een Groninger de Tour wint. Let the show begin!Mijn gedachten aan sportzomers gaan terug naar de jaren tachtig. Een rossige Duitse tennisser kwam, zag en overwon op Wimbledon. Boem, boem, Becker kreeg hij mee als bijnaam. 17 jaar pas in 1985, maar voor mij op dat moment held in het kwadraat. Niemand had een antwoord op zijn kanonskogels.Ik hoop dat de komende maanden weer bol staan van de verrassingen. Zonder Olympische Spelen, EK of WK Voetbal valt er weer genoeg te beleven zoals het WK Zwemmen en het Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen in eigen land. Ik verheug me op de strijd in de Tour de France tussen Froome en Contador. Met wellicht een glansrol voor Bauke Mollema als knecht van de laatst genoemde.De grootste verrassing komt trouwens uit Groningse hoek. Rutger Smith plaatst zich met de hakken over de sloot voor de WK Atletiek. De rossige Reus uit Leek stijgt nog één keer boven zichzelf uit, pakt een medaille en besluit vervolgens dat het genoeg is geweest. Deze sportzomer nemen we afscheid van de succesvolste Nederlandse atleet ooit.Hét sportevenement van deze zomer? Dat is niet zo moeilijk. Van 20 tot 30 juli worden in de Poolse stad Wroclaw de World Games gehouden. De World Games zijn de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten. Even wat cijfers: 4000 (!) atleten uit 111 (!) landen komen uit in 31 (!) takken van sport. TeamNL doet mee met 120 sporters.De World Games zijn het voorportaal van de Olympische Spelen. Fantastisch evenement met verrassende topsport(ers). Zo doen de broertjes Ronald en Michel Mulder mee met het Inline Skaten, gaat Dick Jaspers op voor zijn tweede titel driebanden en gaat mijn zwager Roelof Koopmans als bondscoach van het Poolse nationale korfbalteam zorgen voor een mega stunt door te winnen van Australië. Gisteren heb ik beroepshalve Jong Oranje gecoacht in een oefenwedstrijd tegen het Grote Oranje. Dit als voorbereidingswedstrijd op de World Games. Die kunnen het wel. Dat Grote Oranje gaat puntjes pakken daar in Polen. U bent van harte welkom. Er zijn (bijna) geen kaarten meer. Maar als u mijn zwager contacteert weet hij vast de weg in het Poolse illegale circuit.