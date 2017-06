Lopend Vuur: Vrouwen zijn het sterke geslacht

Steeds meer wetenschappers zijn ervan overtuigd dat vrouwen het sterke geslacht zijn.

RTL Nieuws bericht erover . Mannen hebben meer zuivere spierkracht, maar vrouwen leven langer. Op de wereld zijn er 43 mensen ouder dan 110 jaar. Daarvan is slechts 1 man.In het verleden werd wel eens beweerd dat vrouwen het zwakke geslacht zijn. Onze maatschappij is ook nog steeds zo ingericht. Hoge functies worden meer door mannen bekleed en inkomensverschillen tussen beide geslachten bestaan nog steeds.Hoe denk jij daar over? Onze stelling vandaag: vrouwen zijn het sterke geslacht.