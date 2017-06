Waar zit de politie in Groningen, en hoe vaak is ze te laat?

Een gebied waar politieagenten niet of nauwelijks komen. Een luilekkerland voor criminelen. De commissarissen van de Koning zijn ontstemd over het gebrek aan politieinzet op het platteland. Hoe is het gesteld in Groningen?

De CdK's reppen over het politieloze platteland , waar blauw op straat, recherche en een functionerende waterpolitie ontbreken. 'Als je als crimineel carrière wil maken, doe je er verstandig aan naar landelijke gebieden te gaan, daar is nauwelijks politie', schrijven de commissarissen.Dit zijn de bureaus in Groningen - en zo vaak is de politie op tijd:De politie heeft de taak om bij negentig procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten op de locatie te zijn. Dat lukt echter nergens in de provincie, blijkt uit cijfers in 2016 . In stad Groningen gaat het nog aardig. Daar is de politie te laat in 14 procent van de gevallen.Maar in het ommeland zijn de scores veel slechter. In Grootegast is de politie slechts de helft van de keren op tijd, in Vlagtwedde en Winsum minder dan de helft. Absolute hekkensluiter is De Marne. Daar komt de politie in 70 procent van de gevallen te laat na een levensbedreigende spoedmelding.Maar in de evaluatie over de vorming van de nationale politie wordt duidelijk dat niet alleen de aanrijtijden een probleem zijn. De CdK's in Nederland bekritiseren ook de afwezigheid en onzichtbaarheid van de politie op het platteland.Onze provincie telt zeven basisteams van de politie. Zij zijn een onderdeel van de Regionale Eenheid Noord-Nederland, die verder zes standplaatsen in Friesland en drie in Drenthe kent. De hoofdlocatie van de Eenheid is de stad Groningen, de meldkamer zit in Drachten.- Delfzijl- Haren- Hoogezand- Stad Groningen (Korreweg, noord)- Stad Groningen (Rademarkt, centrum)- Winschoten- Zuidhorn- Groningen (Diamantlaan, Vinkhuizen)- Stadskanaal- Veendam- Appingedam- Bedum- Bellingwolde- Eemshaven- Groningen (Claremaheerd/Ypemaheerd, Beijum)- Groningen (Kajuit, Lewenborg)- Leek- Leens- Loppersum- Oude Pekela- Ten Boer- Ter Apel- Slochteren- Uithuizen- WinsumIn het verleden waren verschillende kleine en grote steunpunten politiebureaus waar de politie vanuit opereerde. Dat is niet meer zo. Op grote steunpunten kunnen basisteams worden gestald, maar zijn ze niet standaard aanwezig. Kleine steunpunten zijn de kantoren van wijkagenten. Op beide plekken kan ook aangifte worden gedaan.Het is overigens niet bekend hoe lang de politie nog op deze locaties zit. Vanwege bezuinigingen bij de politie worden tussen 2020 en 2025 tweehonderd van de vierhonderd politiebureaus gesloten. Het is nog niet bekendgemaakt waar de klappen vallen, maar het is dus mogelijk dat de situatie nog verder verslechtert.