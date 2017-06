Startup community The Big Building hoopt op hulp gemeente bij vinden nieuwe locatie

Het startup-pand The Big Building is op zoek naar een nieuwe locatie. De leiding van de community hoopt op een 'open houding' van de gemeente Groningen in de zoektocht.

De gemeenschap van ongeveer 300 mensen die bij startups werken of in een onderwijsprogramma zitten, is nu gehuisvest in het voormalige PostNL-pand aan de zuidzijde van het hoofdstation in Groningen. Dat pand is opgekocht door de gemeente en gaat in 2018 tegen de vlakte.Ralph Steenbergen is samen met Nick Stevens de geestelijk vader van het project. 'Het gaat om de band tussen de bedrijven. Op basis van die band willen we op zoek naar een nieuwe locatie', zegt Steenbergen.Steenbergen: 'We hebben veel te danken gehad aan de open houding van wethouder Joost van Keulen richting onze rol in hettussen ondernemers en startups. Hij kan ongetwijfeld iets betekenen voor ons nieuwe project. We staan er niet in van: geef ons een zak geld, maar we hopen wel dat de gemeente ons wil faciliteren.'Door de aankoop en sloop van The Big Building kan de geplande tunnel voor bussen onder het spoor bij het hoofdstation korter worden dan gepland. De bussen gebruiken de tunnel om aan de achterzijde van het station te komen.