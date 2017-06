'Stadse politieproblemen gaan ten koste van het platteland'

'Het platteland komt er bekaaid vanaf.' Die conclusie trekt burgemeester Koos Wiersma van De Marne over de verdeling van politieinzet.

De politie moest de administratieve kant samenvoegen. Het blijkt nu dat ook de operatieve kant genationaliseerd wordt Leen Verbeek - CdK Flevoland

Hij is dan ook blij met de oproep van de twaalf commissarissen van de Koning. Die vinden dat er teveel geld naar de politie in de Randstad gaat en te weinig naar het platteland.'Ik herken absoluut het beeld dat de opkomsttijden te hoog zijn', onderschrijft Wiersma één van de conclusies. Vorig jaar bleek dat de politie bij een spoedmelding in De Marne in 70 procent van de gevallen te laat is. Dat wil zeggen: niet binnen een kwartier.'Bijzonder ernstig', vindt Wiersma. Om dit op te lossen, zal er meer geld op tafel moeten komen volgens de burgemeester. 'Met de huidige middelen is het niet op te lossen. Het is ook lastig om geld van de stad naar het platteland te brengen. Dus moet er meer geld bij.''De problematiek in de stad eist veel aandacht op en dat gaat ten koste van het platteland', beaamt Commissaris van de Koning Leen Verbeek van Flevoland. Hij doet namens zijn collega's het woord.Eén van de gevolgen is volgens hem een waterbed-effect. 'Doordat we de criminelen uit de stad verjagen, trekken ze naar het platteland. Je ziet bijvoorbeeld criminele activiteiten op vakantieparken in het noorden, Overijssel en Gelderland.'Verbeek is dan ook niet te spreken over de werking van de nationale politie. 'De doelstelling van de nationale politie was ooit om vooral de administratieve kant samen te voegen. Maar het blijkt nu dat ook aan de operatieve kant veel genationaliseerd wordt. En dat kan niet de bedoeling zijn.'Hoewel Wiersma blij is met de aandacht voor het tekort aan politie op het platteland, heeft hij nog wel één kritische kanttekening. 'Ik zou het hier geen luilekkerland voor criminelen willen noemen. Er is echt wel toezicht.'