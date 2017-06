Stralende koningin Máxima doopt naamgenote in Winschoten

Ze is oranje/rood en heet zeer waarschijnlijk Máxima. Onze koningin heeft dinsdagmiddag een nieuwe roos gedoopt in het jarige Rosarium in Winschoten.

Het Rosarium bestaat 50 jaar en deze roos is speciaal gekweekt om dit te vieren. De koningin heeft de roos gedoopt met bronwater uit Bad Nieuweschans.



Het Rosarium is een proeftuin voor rozen en werkt mee aan het keuren en ontwikkelen van goede rozensoorten. In totaal zijn er in het Rosarium in Winschoten circa twintigduizend rozen te zien van 320 verschillende rassen. Bijna tachtig procent van de wereldproductie van rozenonderstammen wordt in de regio Winschoten gekweekt.

