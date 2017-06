Straf voor 'modelkwekers' blijft van kracht

De veroordelingen van twee 'principiële wietkwekers' uit Bierum blijven in stand. Zij waren twee jaar geleden door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Het stel ging in beroep (cassatie), maar de Hoge Raad stelde hen dinsdag in het ongelijk.De twee kwekers telen al jaren openlijk wiet en zijn al meerdere keren veroordeeld. Het tweetal meent dat het gedoogbeleid niet klopt, zelfs hypocriet is, en willen dat veranderen.Ze betalen de hoge stroomrekening en de belastingen en houden een transparante administratie bij. Ook leveren ze alleen aan door de gemeente goedkeurde coffeeshops.Het hof oordeelde destijds echter dat het aan de politiek is om te bepalen wat strafbaar is en niet aan de rechter.De Hoge Raad kan zich vinden in de opvatting van het hof en laat de voorwaardelijke veroordeling in stand.