Politie snapt meer dan 800 overtreders op A7

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Ruim 800 overtredingen in twee maanden tijd. Dat is de 'opbrengst' van extra controles van de politie op de A7 in Groningen en Friesland.





818 overtredingen

Van de 818 overtredingen zijn ruim 300 daarvan vanwege snelheidsovertredingen. Daarbij is dertig keer het rijbewijs ingenomen van de bestuurder.



Ook schreven agenten behoorlijk wat boetes uit (230) voor 'afleiding in het verkeer', waaronder dus appen achter het stuur. Andere bekeuringen waren er onder meer voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag als bumperkleven, rechts inhalen en geen richting aangeven.



Lees ook:

- Bellen, appen of sms'en op de A7: de politie houdt je in de gaten

- Alles over de A7 De politie zette de campagne 'A7 Attent' begin april op om de veiligheid te vergroten. Vooral snelheidsovertredingen en appen achter het stuur zijn een probleem volgens de politie.Van de 818 overtredingen zijn ruim 300 daarvan vanwege snelheidsovertredingen. Daarbij is dertig keer het rijbewijs ingenomen van de bestuurder.Ook schreven agenten behoorlijk wat boetes uit (230) voor 'afleiding in het verkeer', waaronder dus appen achter het stuur. Andere bekeuringen waren er onder meer voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag als bumperkleven, rechts inhalen en geen richting aangeven.

Door: RTV Noord Correctie melden