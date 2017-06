Politiechef: 'Platteland is geen vrijplaats voor criminelen'

'Wij doen in Noord-Nederland ons politiewerk sinds jaar en dag vooral in landelijk gebied en dit is zeker geen vrijplaats voor criminelen.'

Criminelen komen ons zeker tegen op het platteland Oscar Dros - Politiechef Noord-Nederland

Dat zegt Oscar Dros, politiechef van de Eenheid Noord-Nederland.'Dat criminelen zich dus vooral zouden moeten richten op het platteland om uit de handen van politie en justitie te blijven is een absolute misvatting: ze komen ons daar zeker tegen', zegt Dros.De twaalf commissarissen van de Koning schreven in een gezamenlijk rapport dat ze de verhouding van politieinzet in stad en platteland scheef vinden. 'Het platteland is een 'luilekkerland voor criminelen', waar agenten niet of nauwelijks komen. Als zij hun neus al laten zien, duurt het vaak lang voor ze ter plaatse zijn', aldus de provinciebestuurders.Volgens Dros zetten de politieagenten zich elke dag voor honderd procent in.'Maar natuurlijk herken ik ook dat wij iedere dag weer keuzes moeten maken en dat hierdoor zaken blijven liggen. Dat is geen goede zaak. Wat dat betreft zijn extra mensen meer dan welkom in mijn eenheid en daarmee kan ik mij vinden in het appel van de commissarissen van de Koning.'