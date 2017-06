Ajdin Hrustic van de FC maakt debuut voor Australië

FC Groningen-speler Ajdin Hrustic heeft dinsdag zijn debuut gemaakt voor Australië in een oefenwededstrijd tegen Brazilië.

De 20-jarige middenvelder van de FC kwam in Melbourne na rust in het veld. Degingen met 4-0 onderuit tegen de vijfvoudig wereldkampioen.Australië bereidt zich voor op het toernooi om de Confederations Cup. Het speelt maandag in Sotsji tegen wereldkampioen Duitsland en treft daarna ook Kameroen en Chili in de groep.Hrustic' ploegmakker David Browne speelde met Papua Nieuw-Guinea een WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Solomon Eilanden. De speler van FC Groningen verloor met 2-1 en daardoor is Papua Nieuw Guinea uitgeschakeld voor het WK, volgend jaar in Rusland.