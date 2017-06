NoordZaken-expertblogs: kennis waar ondernemers wat aan hebben

De doorsnee mkb-ondernemer is een schaap met vijf poten. Want alleen een getalenteerd multi-specialist kan een bedrijf draaiende houden, is het niet? Maar laten we eerlijk zijn: wie is er nou expert op elk terrein? De Xpertblogs van NoordZaken zijn er om ondernemers verder te helpen.

We hebben een aantal specialisten gevraagd voor NoordZaken te schrijven over hun vak. Ze leveren bijdragen waar een ondernemer wat aan heeft, kort en bondig, praktisch en zakelijk. Want NoordZaken is er niet alleen om ondernemers te informeren met interessant nieuws en boeiende achtergronden. NoordZaken helpt ondernemers ook vooruit, al is het misschien maar een klein beetje.Over zaken waar de doorsnee-ondernemer wel iets van weet, maar geen specialist in is: personeelszaken, juridische kwesties, financiën, marketing, innoveren en andere onderwerpen die in elk bedrijf spelen. Iedere ondernemer zoekt wel eens een nieuwe medewerker, heeft te maken met een afnemer die na een bankroet niet betaalt of heeft de wens nou eens echt dat baanbrekende product op de markt te brengen.Het rijtje experts bestaat uit: jurist Peter Fousert, advocaat en voorzitter van het dagelijks bestuur van Plas & Bossinade advocaten en notarissen. Hij weet alles van faillissementen. Jorinde Kelder is P&O-specialist en werkt voor de Wagner Group in Groningen. Directeur Frank Alfrink van belangenorganisatie ZZP-Nederland is goed thuis in de wereld van de zzp'er en Monica ten Hoove traint na een carrière in het bankwezen ondernemers op financieel gebied. Innovatiespecialist Eelko Huizing weet hoe je vernieuwing in gang zet. Hij is docent innovatiemanagement op de economiefaculteit van de RUG.De groep experts zal groeien, zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar iemand die goed kan schijven over (online-)marketing.Een ondernemer die vooruit wil, moet vernieuwen. Maar juist dat is zo verschrikkelijk lastig wanneer alle energie gaat zitten in het draaiende houden van het bedrijf en alle sores die daarbij horen. Innovatie-expert Eelko Huizingh komt met waardevolle suggesties waarmee een ondernemer zijn bedrijf vernieuwender kan maken.NoordZaken plaatst iedere dinsdag een nieuwe aflevering. Eerder verschenen Xpertblogs blijven uiteraard online staan. Dinsdag verschijnt de eerste aflevering, die van innovatiespecialist Eelko Huizingh.De Xpertblogs zijn te lezen op rtvnoord.nl/xpertblogs