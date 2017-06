'Ze kwamen met shotguns binnen en hebben de hele bus overhoop gehaald'

(Foto: Frank Veenhof / Facebook)

Oud-RTV Noord-verslaggever Frank Veenhof is in Brazilië overvallen door een groep gewapende mannen. Veenhof is op vakantie in het Zuid-Amerikaanse land.

'Ik lag te slapen in een nachtbus van Sao Paolo richting het westen van Brazilië. Rond half drie viel opeens iemand de cabine binnen. In totaal waren er vijf overvallers. Ze kwamen met shotguns binnen en schreeuwden 'Toto del mundo! Toto del mundo!' Ik had natuurlijk geen idee, maar iedereen deed zijn handen omhoog', zegt Veenhof.



Alle tassen open

Hij vervolgt: 'Ze hebben de hele bus overhoop gehaald en tassen leeggehaald. Ze hebben al het geld meegenomen. Telefoons en paspoorten hadden ze niks aan, die bleven liggen. Ik ben aardig geschrokken, maar het gaat nu wel goed met me.'



Schijnt erbij te horen

'Het schijnt erbij te horen. Zojuist sprak ik wat mede-reisgenoten. Dat zijn overigens allemaal Brazilianen. Ik was de enige Europaan in de bus. Uit hun gebrekkige Engels kon ik opmaken dat het elke week wel gebeurt hier,' vertelt Veenhof. 'Ik ben uiteindelijk drie uur later aangekomen op de plaats van bestemming.'



Makkelijk doelwit

Veenhof: 'De weg van Sao Paolo richting Paraguay is een weg die door dorpen gaat. Je gaat met vijf kilometer per uur over drempels. Dat maakt dat je een makkelijk doelwit bent voor dit soort groepen. Eigenlijk kan de politie hier helemaal niet tegen optreden.'



Veenhof zegt dat hij ongeveer honderd euro is kwijtgeraakt. Hij gaat zijn vakantie gewoon vervolgen. Die duurt nog twee weken.

