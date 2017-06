In beeld: Enthousiast Winschoten onthaalt Koningin Máxima

(Foto: Martine van der Veer / RTV Noord)

Het was een drukte van jewelste bij het Rosarium in Winschoten. Daar werd de nieuwe roos Koningin Máxima onthuld, maar nog veel belangrijker: Koningin Máxima was erbij om de roos te dopen.

Door: Martine van der Veer Correctie melden