Nijland woedend: 'Ik neem dit de politie kwalijk, niet de burgemeester'

FC Groningen-directeur Hans Nijland is woedend op de Groningse politie, die hij verantwoordelijk houdt voor het afgelasten van de oefenwedstrijd op 22 juli tegen Everton.

Eerder vanmiddag kreeg hij van burgemeester Den Oudsten te horen dat de wedstrijd in verband met de veiligheid wordt verboden.Vorige week liet de burgemeester al weten dat hij de komst van zo'n 800 Everton-supporters naar de Groningse binnnenstad niet zag zitten. Het zou volgens hem een te grote politie-inzet vergen, en dat in een zomerperiode. Overleg over alternatieven, de afgelopen dagen, leverde niks op.Nijland heeft waardering voor de inzet van de burgemeester om een oplossing te zoeken, maar haalt hard uit naar de politie: 'Hier heb ik geen goed woord voor over. De politie heeft voortdurend alle mogelijke bezwaren opgeworpen tegen het doorgaan van de wedstrijd. Daar kan ook een burgemeester niet tegenop. Het was zinloos om met alternatieven te komen, dat had ik al snel door.'Zo had Nijland geopperd om de fans van Everton te verzamelen op een fanzone op het terrein van TKP, vlakbij het Noordlease-stadion en ze dan met bussen naar het uitvak van het stadion te rijden. Maar ook dat alternatief werd afgeschoten.'Ik vind dit diep beschamend. Ik heb Ronald en Erwin Koeman (de trainers van Everton, red.) mijn excuses aangeboden. Het is van de gekke dat we niet in staat zijn een groot evenement als dit te organiseren. Groningen een topsportstad? Laat me niet lachen!'