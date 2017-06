Blauwestad krijgt 'slimme bank' om telefoon of e-bike op te laden

(Foto: Flickr/Hamza Butt (Creative Commons))

Je elektrische fiets, tablet of telefoon opladen aan een bankje in de buitenlucht. Dat kan vanaf deze week in Blauwestad.

Daar ligt een fietspad dat deels van zonnepanelen is gemaakt. De energie die wordt opgewekt, wordt geleverd aan een 'slimme bank'. Het bankje beschikt over een stopcontact, zodat mensen hun telefoon of e-bike kunnen opladen.



Zeezout-accu

'De energie kan lokaal worden opgeslagen in een zeezout-accu', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Dat is milieuvriendelijker dan lithiumbatterijen. Als deze test positief is, dan kan het misschien ook toegepast worden voor bijvoorbeeld bushokjes.'



De 'slimme bank' wordt vrijdag officieel in gebruik genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden