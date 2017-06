Innoveren: Waar begin ik?

Een ondernemer moet vooruit. En daarvoor moet hij vernieuwen. OK, duidelijk, maar waar begin je en hoe pak je dat aan? Innovatie-expert Eelko Huizingh zet ondernemers op het goede spoor.

Dat innoveren moet is een dooddoener. De vraag is hoe? Hoe kun je als ondernemer zorgen dat je bedrijf daadwerkelijk innovaties ontwikkelt? Zodat je mee kunt blijven doen in het gevecht met de concurrentie en je de continuïteit van het bedrijf verzekert? Ik heb drie tips die ervoor zorgen dat innoveren realiteit wordt.De eerste suggestie is heel basaal. Maar zonder deze kun je de volgende overslaan: maak ruimte. Voor innoveren geldt bij uitstek het gezegde:. Als iedereen zich het vuur uit de sloffen loopt om klanten te helpen, dan komt van innoveren niets terecht. Omgekeerd geldt ook: als een bedrijf in zwaar weer zit, is het alle hens aan dek en is er geen ruimte voor innovatie.Ruimte ontstaat niet uit zichzelf, die moet je maken. Het gaat om het vrijmaken van mensuren, machines, materiaal, geld en wat verder maar nodig is. Heeft jouw bedrijf nu geen ruimte 'over', bepaal dan eerst hoe je die ruimte kunt creëren voordat je verder leest.Zodra ruimte is vrijgemaakt, kan innovatie tot bloei komen. Daarvoor mijn tweede tip: verbeter systematisch alles in je bedrijf. Het uitgangspunt is: al je processen, producten en diensten zijn niet perfect, hoe goed ze nu ook mogen zijn. Gebruik je ervaring, nieuwe technologie, suggesties van medewerkers en opmerkingen van klanten.Soms ontstaan zo hele nieuwe producten en markten, maar vaak zijn de verbeteringen niet spectaculair. Dat geeft niet. Met veel kleine stapjes kun je een lange weg afleggen. Een goed voorbeeld is de windmolen. De eerste windmolens werden zo'n 3.000 jaar geleden gemaakt in China, 1.500 jaar later verschenen ze in Perzië en weer 500 jaar later werden de eerste Europese windmolens in Spanje gebouwd. Nog weer 100 jaar later, rond 1180, kregen we de eerste Nederlandse windmolen. Die had toen al een geschiedenis van 2.000 jaar achter de rug, toch zorgden de Nederlanders voor tal van verbeteringen.Ze brachten verdiepingen aan waar verschillende werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd konden worden. Dankzij een spil kon de molen in de wind draaien, door te zorgen dat de molen op verschillende snelheden kon draaien was de molen bij verschillende windsnelheden te gebruiken en een krukas zette de draaiende beweging om in een op-en-neer gaande beweging. Ondanks deze enorme verbeteringen hadden de molens een rendement van slechts zes procent. Hedendaagse windmolens komen tot vijftig procent. Ik wil maar zeggen: geen enkel product is ooit uitontwikkeld!De derde tip is: exploiteer je successen. Nieuwe kansen ontstaan uit dingen die goed gaan. Dus als je een klant hebt die buitengewoon tevreden is, vraag je dan af hoe je meer klanten kunt vinden die lijken op deze klant. Als een project zeer succesvol is verlopen, kijk dan of je meer soortgelijke projecten kunt vinden. Als je ergens goed in bent, vraag je dan af voor wie of waarvoor je iets vergelijkbaars kunt doen.Om terug te keren naar het molen-voorbeeld: de eerste windmolens in Perzië pompten water op voor de irrigatie, Nederlanders gebruikten molens voor het droogpompen van ondergelopen land. Maar windmolens werden ook gebruikt voor het malen van graan, zagen van hout en opwekken van elektriciteit. Kortom, ben je ergens goed in, zoek dan naar andere toepassingen van je trucje.- Maak eerst ruimte voor innoveren- Verbeter stap voor stap alles wat je doet en maakt- Vraag je bij al je successen af: wie kan ik er nog meer blij mee maken?