Wedeka staat open voor zonnepanelen

Grietje Kalfsbeek, de kersverse directeur van Wedeka, staat open voor het idee om zonnepanelen aan te brengen op het hoofdkantoor van de sociale werkvoorziening.

De Knoalster afdeling van de SP heeft dit idee maandag geopperd. Op die manier zou een kostenbesparing mogelijk zijn voor het bedrijf, dat sinds dit jaar geen geld meer overhoudt.Vanuit klimaatoverwegingen vindt Kalfsbeek het een goede zaak om over zonnepanelen na te denken. Ze vraagt zich wel af of het uit kan: volgens haar moet onderzocht worden of het geld gaat opleveren.Verder moet ook over de toekomst van Wedeka worden nagedacht. Blijft Wedeka in de toekomst even groot als nu, dan is de kans groter dat er zonnepanelen worden geplaatst dan wanneer de sociale werkvoorziening straks kleiner wordt. Daarnaast moet ook onderzocht worden of de daken sterk genoeg zijn om zonnepanelen te dragen. Al met al vindt Kalfsbeek het de moeite waard om de 'zonnepanelenvraag' serieus te nemen.Grietje Kalfsbeek is de nieuwe directeur van Wedeka. Ze volgde op 1 juni Johan Mug op, die met pensioen ging. Kalfsbeek komt binnen in een roerige periode bij het werkvoorzieningschap van Stadskanaal, Menterwolde, Veendam, Vlagtwedde en het Drentse Borger-Odoorn. Wedeka krijgt te maken met door het Rijk opgelegde bezuingingen en moet zoeken naar manieren om deze op te vangen.