Ronald ziet koningin Máxima

(Foto: RTV Noord)

Hoog bezoek voor het Rosarium in Winschoten. In verband met 50-jarig bestaan heeft koningin Máxima daar een nieuwe roos gedoopt. De naam? Máxima. En de kleur? Oranje.

De gebeurtenis bracht honderden mensen op de been. Velen van hen waren uren van tevoren aanwezig.



Ronald trof een vrouw die al drieënhalf uur op de benen stond om Máxima een bosje bloemen te overhandigen. Maar of dat ook gelukt is?

Door: RTV Noord Correctie melden