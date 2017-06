Keuze gemaakt: 'dodenweg' N34 wordt gedeeltelijk verdubbeld

De provincie Drenthe kiest voor een gedeeltelijke verdubbeling van de 'dodenweg' N34. Het volledig vierbaans maken van de weg is te duur. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie.

Als Provinciale Staten het voorstel van het provinciebestuur overnemen, komen op vier stukken van de weg over een lengte van drie kilometer dubbele rijbanen. Zo kan daar veilig worden ingehaald.De gedeeltelijke verdubbeling kost negentig miljoen euro. Om de weg volledig vierbaans te maken is driehonderd miljoen euro nodig. 'En dat is niet haalbaar. Dat is te duur. Wel passen we de weg nu zo aan, dat we in de toekomst we de N34 alsnog kunnen verdubbelen,' licht de Drentse VVD-gedeputeerde Henk Brink toe.Een wens van de provincie Groningen om de spoorlijn naar Veendam via Stadskanaal naar Emmen door te trekken gaat niet in vervulling. Dat kost honderden miljoenen euro's, zo is berekend.Brink daarover: 'Dat kan alleen als het rijk over de brug komt. Het ziet er niet naar uit dat er op korte termijn geld uit Den Haag komt voor zo'n Veenkoloniale spoorlijn. Dus zit dat er gewoon niet in. Wel gaan we het busvervoer tussen Groningen en Emmen verbeteren. Bijvoorbeeld vanaf Stadskanaal.'De N34 staat te boek als een dodenweg. Recent waren er nog twee dodelijke ongelukken. Meestal houden die verband met het inhalen van met name vrachtwagens op de enkelbaansweg.'We zijn er van overtuigd dat met de gedeeltelijke verdubbeling de weg veiliger wordt. En ook sneller, omdat er op een aantal delen wel ingehaald kan worden,' zegt de Drentse gedeputeerde Henk Brink.