Slechtvalkjes zijn bijna een half miljoen keer bekeken

Aan alles komt een eind en dus ook aan het Valkje Volgen op rtvnoord.nl. Dinsdagmiddag gaan de webcams in en bij de nestkast op 80 meter hoogte aan het Gasuniegebouw in Groningen op zwart.

De afgelopen twee en een halve maand konden we meeleven met het gezin slechtvalken. We zagen dat er drie jongen uit hun ei kropen en dat ze in zes weken tijd door vader en moeder slechtvalk werden klaargestoomd voor de 'grote wereld'. Vorige week deden ze de eerste vliegoefeningen en inmiddels cirkelen ze rond het Gasuniegebouw.Om de slechtvalkjes zo snel te laten groeien, werden er tientallen prooidieren aangevoerd door de ouders. In de nestkast is het een enorm slagveld. Die ligt vol met de stoffelijke resten van duiven en andere vogels.Verder is er weinig meer te zien in de nestkast. Ook op de webcam die buiten de kast hangt, is niet veel meer te beleven. Heel af en toe landt vader of moeder nog eens op het dak, maar daar blijft het bij.Volgens Maarten Jansen van Avifauna Groningen zullen de slechtvalken nog ongeveer een maand lang in de omgeving bivakkeren; daarna trekken ze weg. De jongen gaan hun eigen weg en de kans is groot dat vader en moeder volgend jaar terugkeren.De live-stream op rtvnoord.nl wordt dinsdag stopgezet. In de afgelopen maanden is er via onze site 330.000 keer gekeken naar de roofvogels. Via de site van de Gasunie gebeurde dat ruim 150.000 keer. Op de Gasunie-site kunt u nog tot het eind van deze maand naar de nestkast kijken.