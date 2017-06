Den Oudsten: Angst voor confrontatie harde kern FC en Engelse fans

Burgemeester Peter van Oudsten vindt het verbod op de oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Everton 'enorm vervelend'.

'Het komt zelden voor dat ik zoiets doe, maar ik zag geen andere uitweg', aldus Den Oudsten.De burgemeester vindt de aanwezigheid van vijfhonderd tot achthonderd Engelse supporters in de binnenstad in een ongecontroleerde situatie een te groot risico. 'Uit ervaring weten we dat onze harde kern en de Engelse supporters waarschijnlijk de confrontatie zoeken en dan is er heel veel politie nodig om dat uit elkaar te trekken.'Het inzetten van zoveel politie voor een oefenwedstrijd vindt Den Oudsten 'niet verantwoord'.