'Maak asielhonden in Stad belastingvrij'

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij vinden dat Stadjers die een hond uit het asiel nemen geen hondenbelasting hoeven te betalen.

Beide partijen dienen hiervoor een initiatiefvoorstel in. Zij willen op die manier stimuleren dat mensen een asielhond nemen in plaats van een hond van een fokker.De opbrengst van de belasting wordt grotendeels gebruikt voor algemene doelen. Hondenbezitters zien er weinig van terug. 'Wij vinden de hondenbelasting een oneerlijke belasting', stelt Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. 'Maar zolang deze bestaat, willen we de belasting in ieder geval zo constructief mogelijk gebruiken. Op dit moment komen er veel fokhonden terecht in asielen en wij denken door het anders inzetten van de hondenbelasting hieraan iets te kunnen veranderen.'De partijen vinden dat mensen op dit moment te weinig gestimuleerd worden om een asiel- of opvanghond te adopteren, terwijl de asielen steeds voller raken met gefoktehonden.Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij: 'We hebben een creatieve draai aan dehondenbelasting gegeven, waardoor mensen die een of twee honden uit asielen nemen geen belasting voor deze honden hoeven te betalen. De belasting op kennels wordt hoger, omdat Groningen landelijk een van de laagste belastingen op kennels heft.'