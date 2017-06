Zwangere vrouwen geven gehoor aan oproep Noorderzon

Festival Noorderzon was naarstig op zoek naar zwangere vrouwen die mee willen spelen in de voorstelling Spring van het Engelse theatergezelschap Quarantine.

RTV Noord hielp een handje en plaatste een oproep. Dat veroorzaakte een hype op de sociale media. En wat blijkt: het heeft geholpen.Meer dan dertig zwangere vrouwen hebben zich aangemeld. Volgens Milou de Boer van Noorderzon hoeven ze niet te kunnen acteren. Wel volgen er nog gesprekken met de vrouwen om te kijken wat hun rol precies inhoudt.'De voorstelling gaat over wat jij als toekomstbeeld ziet voor je nu nog ongeboren kind', aldus De Boer. 'En hoe jij denkt dat de wereld er over tien, twintig jaar uitziet. Het centrale thema is hoop voor de toekomst.'De voorstelling Spring is in het laatste weekend van het festival te zien.