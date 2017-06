PvdD: tel de grensstreek mee bij nieuwe Wet veedichtheid

(Foto: Flickr/Agriculture and Food (Creative Commons))

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie in zijn vergunningenbeleid voor veehouders de grote stallen vlak over de grens meetelt.

De nieuwe Wet veedichtheid kan daarbij als stok achter de deur dienen. Met die wet in de hand kan de provincie een betere spreiding van grote varkens-, kippen- of koeienstallen afdwingen.



Gezondheidsrisico's

Bij die spreiding moet je over de grens kijken, vindt fractievoorzitter Ankie Voerman van de partij voor de Dieren. 'De gezondheidsrisico's van veel vee stoppen natuurlijk niet bij de grens en daarom zou er volgens ons een strook van vijf kilometer aan de Duitse zijde van de grens meegerekend moeten worden', aldus Voerman.



Het college moet eind juni haar mening geven over de interim-wet.

