Feestcafé moet eerder dicht vanwege overlast

(Foto: Flickr/Angelica Portales (Creative Commons))

Feestcafé No Limit aan het Marktplein in Winschoten moet op uitgaansavonden de deuren al om twee uur 's nachts sluiten. De maatregel is afgelopen weekend ingegaan.

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt heeft de maatregel opgelegd in het kader van de openbare orde en veiligheid.



Verschillende incidenten

In No Limit hebben zich volgens de burgervader de afgelopen tijd verschillende incidenten voorgedaan. Van geluidsoverlast tot allerlei soorten overlast in de omgeving. 'Daarom voelde ik me genoodzaakt om in te grijpen', aldus Smit.



De uitgaansgelegenheden in Winschoten mogen normaal gesproken open blijven tot in de vroege ochtend. Voor No Limit geldt voortaan dus de vaste sluitingstijd van 02.00 uur.



De eigenaar van Feestcafé No Limit kan nog bezwaar maken tegen het besluit.

Door: Mario Miskovic Correctie melden