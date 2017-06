Politie krijgt moeilijk vinger achter drugshandel in uitgaansgebied

(Foto: Google Streetview)

De politie krijgt moeilijk grip op drugshandel op en rondom het Marktplein in Winschoten. De cijfers laten weliswaar een afname van het aantal incidenten zien, maar de harde cijfers worden door politiemedewerkers anders ervaren.

Drie jaar geleden waren er in de gemeente Oldambt nog 98 incidenten gerelateerd aan drugshandel. Twee jaar geleden waren het er 93 en vorig jaar nog 84. Een dalende trend dus. Toch zijn er wel zorgen.



Cannabis, cocaïne en GHB

Jos Bruining, teamchef Ommelanden-Oost van de politie, zegt dat er nog regelmatig signalen van drugshandel zijn. In Winschoten wordt volgens de politierapportage met name gehandeld in cannabis, cocaïne en GHB.



Erger dan op papier

'De cijfers uit onze sytemen geven niet altijd het juiste beeld weer van wat we signaleren', stelt Bruining. 'De beelden van collega's op straat doen vermoeden dat het erger is dan wat op papier staat.'



Volgens de politiechef is het lastig om de drugshandel waar te nemen. 'Wij zitten vaak aan de achterkant. Als we iemand aanhouden, dan is dat vaak degene die dealt. Maar het probleem zit natuurlijk bij degene die er mee is gestart.'



Wel signalen, geen feiten

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt krijgt ook signalen over het dealen van drugs in de omgeving van het Marktplein. 'Maar het leidt heel weinig tot aanhoudingen', zegt hij. 'De politie treft vaak niets aan en alleen de verdenking is onvoldoende. We hebben de signalen wel, maar de feiten niet.'



Bruining ziet dat met name GHB een probleem vormt. 'Die drug is redelijk eenvoudig te maken, kost weinig en is wel heel verslavingsgevoelig.'



'GHB is een heel vervelende drug', zegt de burgemeester. 'Die verdwijnt snel uit het lichaam, waardoor het moeilijk aan te tonen is. Daarom hebben we vorig jaar ook matrixborden op het Marktplein gezet, om te waarschuwen.'



Pakkans laag

'De pakkans is laag', aldus Smit. 'Maar we blijven alert. We moeten kijken of we een paar dealers kunnen pakken, want het is een klein clubje. Als je daar een paar van pakt, heb je een goede slag geslagen.'

Door: Mario Miskovic