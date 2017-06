Treinverkeer tussen Groningen en Zwolle ligt stil na dodelijk ongeval

Het treinverkeer tussen Groningen en Zwolle is dinsdagavond rond tien uur stil komen te liggen na een ongeval in Echten, net buiten Hoogeveen.

Daar is een trein in botsing gekomen met een auto . Daarbij is de bestuurder om het leven gekomen.Door het ongeval rijden er geen treinen tussen Meppel en Hoogeveen. Er zijn bussen ingezet.