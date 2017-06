Boetes tot 1,5 miljoen euro in zaak North Refinery

(Foto: Archief FPS/Jos Schuurman)

Boetes tussen 75.000 en anderhalf miljoen euro. Die heeft de rechtbank in Groningen opgelegd in de slepende rechtszaak tegen olieafvalverwerkingsbedrijf North Refinery in Farmsum en twee oliefirma's uit Roosendaal en Lelystad.

