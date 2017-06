Midden-Groningen krijgt een armoederegisseur voor kinderen

Een armoederegisseur. Dat is een van de maatregelen die de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde nemen om de armoede onder kinderen te bestrijden.

De drie gemeenten vormen straks de gemeente Midden-Groningen. Voor dat het zover is, willen zij de aanpak van kinderarmoede in gang hebben gezet.



Speciale pakketten

Naast een armoederegisseur worden alle voorzieningen voor de lage inkomensgroepen uitgebreid onder de aandacht gebracht en krijgen kinderen die in september voor het eerst naar de middelbare school gaan speciale pakketten uitgereikt. Bovendien wordt bekeken hoe het staat met de gezinnen die net boven de minimagrens zitten.



'We gaan meer kijken wat er voor de kinderen nodig is en minder naar inkomensnormen', aldus de wethouders in een gezamenlijke verklaring.

