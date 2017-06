Lois Abbingh scheurde enkelbanden in cruciale fase van competitie

Lois Abbingh is al drie weken uit de running vanwege een zware enkelblessure, maar de Groningse handbalster hield het nieuws tot nu toe buiten de pers.

De teleurstelling van het mislopen van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen met haar club Issy Paris was te groot voor de international, meldt RTV Drenthe 'Ik heb vaak overwogen het te delen via Instagram of Facebook, maar heb het niet gedaan. Het was toch best pijnlijk dat ik uitgerekend de beslissende fase van het seizoen aan me voorbij moest laten gaan', aldus Abbingh.De Groningse landde na een schot op de voet van een tegenstander en knalde vol door haar enkel. 'Het gebeurde al in de tiende minuut van de tweede halvefinalewedstrijd om de landstitel tegen Brest.' Issy Paris verdedigde in dat duel een voorsprong van twee doelpunten, nadat de heenwedstrijd met 21-23 was gewonnen. Paris verloor de return in de hoofdstad met 23-31 en dus kwam er geen finale.In haar woonplaats Emmen werkt Abbingh, die in 2008 en 2014 in de lappenmand zat vanwege twee kruisbandblessures, inmiddels dagelijks aan haar herstel. 'Er staat in totaal zo'n acht weken voor, dus ik verwacht dat ik op tijd hersteld ben voordat we gaan starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.'