Auto te water; bestuurder spoorloos

(Foto: 112Groningen/Patrick Wind)

Op de Washuisterweg bij Ten Boer is woensdagochtend een auto in het water gevonden. Duikers van de brandweer keken of er nog iemand in de auto zat, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Ook in de sloot was niemand te vinden.



Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie probeert via het kenteken de bestuurder te achterhalen.

Door: RTV Noord Correctie melden