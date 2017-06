Minimale groei van vrijwillige brandweerlieden

Het aantal vrijwillige brandweerlieden in de provincie Groningen is dit jaar nauwelijks gestegen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal vrijwilligers met 0,4 procent gestegen.





Andere provincies

Ook in Drenthe (2,7 procent) en Friesland (1,4 procent) is de stijging klein, maar wel iets groter dan in Groningen. In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is stijging het hoogst, met 8,1 procent.



In elf regio's is er sprake van een daling. Noord-Holland-Noord daalt het sterktst (8,2 procent).





Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

