Opnieuw brand in Harener wijk

(Foto: 112Groningen/Sander Graafhuis)

Aan de Jasmijnhof in Haren woedde dinsdagnacht brand in een coniferenhaag. De brandweer had het vuur, met behulp van omwonenden, snel onder controle.





Meer brandstichtingen

Vorige maand werd bekend dat zowel gemeente als politie



Er is al drie keer een vrouw opgepakt, maar zij moest telkens worden vrijgelaten in verband met gebrek aan bewijs. De politie zegt dat het mogelijk is dat de coniferenbrand ook tot de reeks brandstichtingen hoort. Daar wordt onderzoek naar gedaan.



Door: RTV Noord Correctie melden