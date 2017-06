Dashcam-proef: vaak ongelukken met vrachtwagens op Ringweg Zuid

(Foto: VID)

De zuidelijke ringweg (N7) in de stad Groningen is één van de Nederlandse wegen waar veel ongelukken met vrachtwagens gebeuren. Dat blijkt uit een proef van verzekeringsmaatschappij TVM, die dashcams in vrachtwagens installeerde.





N7, Leenderheide en Twenteroute

Uit het gefilmde materiaal blijkt dat op de N7, knooppunt Leenderheide en de Twenteroute veel ongelukken met vrachtwagens gebeuren. TVM wil met Rijkswaterstaat in gesprek om te kijken of de verkeersveiligheid daar kan worden verbeterd.



Rijgedrag verbetert

Ook blijkt uit het onderzoek dat vrachtwagenchauffeurs met een dashcam geconcentreerder rijden, en daarom minder betrokken zijn bij (bijna-)ongelukken. Het verbeterde rijgedrag leidt niet alleen tot minder claims, maar ook tot besparing op het brandstofgebruik en minder slijtage van onderdelen, aldus TVM.



Voorbeelden

Dashcam-beelden worden nog wel eens openbaar gemaakt, ook in de provincie Groningen. Zie hieronder twee voorbeelden:



- Filmpje van onbezonnen inhaalactie: 'G*ddomme!'

- Video: Bizarre beelden van bijna-crash op N361 bij Adorp De Telegraaf bericht woensdag over deze proef. Een jaar lang hebben 378 trucks van 28 verschillende transportbedrijven met een camera op het dashboard rondgereden.Uit het gefilmde materiaal blijkt dat op de N7, knooppunt Leenderheide en de Twenteroute veel ongelukken met vrachtwagens gebeuren. TVM wil met Rijkswaterstaat in gesprek om te kijken of de verkeersveiligheid daar kan worden verbeterd.Ook blijkt uit het onderzoek dat vrachtwagenchauffeurs met een dashcam geconcentreerder rijden, en daarom minder betrokken zijn bij (bijna-)ongelukken. Het verbeterde rijgedrag leidt niet alleen tot minder claims, maar ook tot besparing op het brandstofgebruik en minder slijtage van onderdelen, aldus TVM.Dashcam-beelden worden nog wel eens openbaar gemaakt, ook in de provincie Groningen. Zie hieronder twee voorbeelden:

Door: RTV Noord Correctie melden