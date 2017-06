Motorrijder botst op auto

(Foto: Dennis Venema) (Foto: Dennis Venema)

Op de A7 richting Groningen is woensdagochtend een motorrijder op een auto gebotst. het ongeval gebeurde ter hoogte van de afrit naar Sappemeer.

De motorrijder is hierbij gewond geraakt.



Traumahelikopter

Onder meer een ambulance en een traumahelikopter zijn opgeroepen. Omdat de heli midden op de A7 landde, moest het verkeer over de vluchtstrook. Dit veroorzaakt een file.



De motorrijder is volgens de politie aanspreekbaar en stabiel.

