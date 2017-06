Rock Express staat 'gewoon' op TT-kermis

De omstreden rupsattractie Rock Express staat ook op de TT-kermis in Assen die op 17 juni van start gaat. Uit dezelfde attractie werd afgelopen zondag in Uithuizen een 7-jarige jongen geslingerd.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is nog bezig met een onderzoek naar het incident van afgelopen zondag.De leiding van de TT-kermis wil voor zaterdag uitsluitsel van de NVWA of de attractie veilig is, meldt RTV Drenthe . De leiding verwacht dat de attractie gewoon wordt goedgekeurd.Naast het incident in Uithuizen was er vorig jaar juli ook een incident met deze attractie in Coevorden. Daarbij raakten drie kinderen gewond toen ze door een defect aan de veiligheidsbeugels uit de Rock Express vielen.Die beugels zijn daarna aangepast. Ook heeft de NVWA afgelopen januari de attractie opnieuw goedgekeurd.