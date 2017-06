NCG waarschuwt voor verjaring schades

Pas op voor verjaring van schade. Dat is de boodschap van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders aan alle inwoners van Groningen.

Op 16 augustus is het vijf jaar geleden dat Groningen bij Huizinge werd getroffen door de zwaarste aardbeving tot nu toe. Mensen die hun schade nog niet hebben gemeld lopen het risico op verjaring, waardoor ze achter het net vissen.Alders roept op die oudere schades voor 16 augustus bij de NAM te melden. Om gedupeerden de helpende hand te bieden, is een voorbeeldbrief gemaakt. Die is te vinden op de site van de Nationaal Coördinator Groningen Kamer: Onderzoek verjaringstermijn mijnbouwschade (2014)