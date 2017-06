Gele steentjes op de Vismarkt nu te testen op gladheid

Zijn de nieuwe gele steentjes die van de Vismarkt tot aan de A-Straat in Groningen komen te liggen, net zo glad als de steentjes die in het Zuiderdiep liggen? Dat kan iedereen nu zelf ondervinden.

De gemeente is begonnen met de aanleg van de proefvlakken met de gele steentjes op de Vismarkt. Dat laat wethouder Joost van Keulen weten in een tweet.De gele steentjes moeten aanzienlijk stroever zijn dan de steentjes in bijvoorbeeld het Zuiderdiep. Die worden erg glad als het regent . In 2015 kregen de stenen een coating met stalen kogeltjes om ze minder glad te maken. Daarna experimenteerde de gemeente nog met het omdraaien van de stenen.De gemeente experimenteert met de nieuwe steen door hem om drie verschillende manieren neer te leggen, om zo te kijken wat de meest stroeve optie is.De nieuwe steen wordt gezichtsbepalend voor Stad. Hij komt te liggen in het gedeelte van het centrum dat de Vismarkt met Westerhaven verbindt, namelijk in de A-Straat, Brugstraat en Munnekeholm. Oplossing bedacht voor gladde steentjes: draai ze om (2016) Gladde gele stenen in Groningen binnenstad aangepakt (2015)