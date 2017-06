Campagne moet vrouwen interesseren voor raadswerk

De gemeenteraad van Groningen is beter af met meer vrouwelijke raadsleden. Dat vindt de raad zelf, die daarom de campagne 'Raad zoekt vrouw' is gestart.

Een Meet & Greet in het stadhuis moet Groningse vrouwen voor het werk interesseren. Op donderdag 29 juni kunnen ze in gesprek met vrouwelijke raadsleden en met PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul en ondernemer Marja Doedens van techbureau Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe. Ook kunnen ze het stadhuis bekijken.



Fifty-fifty

De Groningse gemeenteraad bestaat nu uit zesentwintig mannen en dertien vrouwen. Het landelijk gemiddelde ligt lager dan deze één op drie. Dat moet beter, vinden de initiatiefnemers.



D66-raadslid Wieke Paulusma: 'Na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou de verhouding in Groningen fifty-fifty moeten zijn. De gemeenteraad moet een goede afspiegeling zijn van de inwoners. Even divers als de stad zelf.'



Beter afgewogen besluiten

ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman zit al vijftien jaar in de raad. 'Uit onderzoek blijkt dat je als raad met een goede man-vrouwverhouding beter afgewogen besluiten neemt. Mannen focussen op andere dingen.'



De organiserende raadsleden hopen dat veel vrouwen zich na de Meet & Greet bij een politieke partij aanmelden.

