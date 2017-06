Vooroorlogse edities jarige Bosatlas voor iedereen te bekijken

Bijna iedere scholier heeft er wel gebruik van gemaakt: de Bosatlas van de Groningse uitgeverij Noordhoff bestaat 140 jaar.

En om dat te vieren, zijn alle 36 edities van de atlas die vóór de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen voor iedereen digitaal te bekijken.De digitale tentoonstelling is opgezet door de Universiteitsbibliotheek Utrecht en online te zien . Alle 36 edities van de Bosatlas tussen 1877 en 1939 zijn daar te bekijken.De Groningse schoolmeester Pieter Roelf Bos bracht in 1877 de eerste 'Schoolatlas der geheele aarde' op de markt. Nu, 140 jaar later, is de eerste volledig digitale versie verschenen.Maar dat betekent niet dat de papieren atlas zijn langste tijd gehad heeft, verwacht Otto Venema van uitgeverij Noordhoff. 'De wens is de vader van de gedachte, uiteraard. Je merkt dat er in het onderwijs nog wel gehecht wordt aan de papieren versie. Ik denk echt dat het blijft.'