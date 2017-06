Lopend Vuur: Kinderen moeten meer buitenspelen

Uit een onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat veel ouders 'buiten' soms te gevaarlijk vinden voor hun kinderen. Verkeer, drukte, mensen met verkeerde bedoelingen, de gevaren zitten overal. Zeggen ze.

Vandaag is het Buitenspeeldag en wordt er aandacht gevraagd voor die ontwikkeling. Onder andere in Zuidhorn is een speciale buitenspeelmiddag opgezet voor basisscholieren.Is het onveilige gevoel terecht? Of zitten onze kinderen stiekem te vaak op hun tablet of computer te gamen, waardoor ze minder buiten komen?